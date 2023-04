Mulher é presa por perfurar marido com garrafa de vidro em Parauapebas

Marcicleia Gama da Silva, de 39 anos, foi presa em Parauapebas, sudeste do Pará, no início da madrugada desta sexta-feira (21), suspeita de tentativa de homicídio e lesão corporal contra o companheiro, que não teve nome revelado. O crime ocorreu em uma casa da avenida Castanheira, no Bairro Tropical. As informações foram divulgadas pelo portal Correio de Carajás.

Uma guarnição da Polícia Militar da cidade se dirigiu ao local para verificar a ocorrência. No local, os agentes encontraram a vítima com duas perfurações na região do peito. As lesões teriam sido provocadas com uma garrafa de vidro quebrada.

Marcicleia também estava na cena do crime e confessou que atacou o companheiro. Ela alegou que teria sido agredida pelo marido e, por isso, o golpeou. Por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima foi levada ao Hospital Municipal de Parauapebas, onde precisou ficar internada. Marcicleia foi presa e conduzida à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para aplicação dos procedimentos cabíveis.