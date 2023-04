Dupla mata homem a facadas na frente de distribuidora de bebidas de Parauapebas

Wesley Willer Farias Menezes, de 35 anos, foi morto a facadas na manhã desta quarta-feira (19) em frente a uma distribuidora de bebidas nas proximidades da Praça dos Metais, na Cidade Nova, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Dois homens foram presos pelo crime. As informações são do Correio de Carajás.

Testemunhas disseram que a vítima foi perseguida até o local até ser morta por dois indivíduos, por volta das 9h. Wesley já tinha uma ferida de arma branca, na altura do abdômen, quando foi assassinado brutalmente na distribuidora. As equipes das polícias Civil e Científica estiveram na cena do homicídio para realizar os primeiros levantamentos e remoção do corpo.

Depois de uma investigação da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, os suspeitos foram identificados como Marcos Rogério Amorim Farias e Antônio Rosivaldo da Silva e Silva. Os dois foram presos, por volta das 12h, pela PC.

Marcos e Antônio foram presos e conduzidos à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram ouvidos nesta tarde. O depoimento dos suspeitos deverá ajudar a esclarecer a motivação do crime.