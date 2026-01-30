Mulher é presa por embriaguez ao volante, resistência à prisão e tentativa de suborno em Marabá
Uma mulher, identificada como Elinez Mendes Araújo, de 51 anos, foi presa na noite da última terça-feira (27), por volta das 22h30, após ser flagrada dirigindo sob a influência de álcool, resistir à prisão e tentar subornar policiais militares em Marabá, no sudeste do Pará. A ocorrência foi registrada na avenida Itacaiúnas, no bairro Cidade Nova.
De acordo com a Polícia Militar, a guarnição do 34º Batalhão realizava rondas quando avistou um veículo Fiat Uno, de cor prata, cruzando a avenida Boa Esperança, no bairro Laranjeiras, em alta velocidade, quase provocando uma colisão com outro automóvel. Diante da manobra arriscada, os policiais iniciaram o acompanhamento do carro, conseguindo realizar a abordagem após cerca de 300 metros.
Durante a abordagem, os militares perceberam que a condutora, identificada como Elinez, apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala desconexa, comportamento agressivo e forte odor etílico. Ao ser informada de que seria conduzida à delegacia e submetida ao teste do etilômetro, a mulher se recusou a sair do veículo e passou a agir de forma agressiva.
Ainda segundo o relato policial, ao ser orientada a entregar a chave do carro, Elinez retirou da bolsa documentos e uma quantia em dinheiro, afirmando que aquele valor seria “tudo o que ela tinha” e oferecendo aos policiais para não ser levada à delegacia, caracterizando tentativa de suborno.
Já na unidade policial, o dinheiro foi contabilizado, totalizando R$ 1.700,00 em espécie, amarrados com uma liga de borracha. A mulher continuou resistindo à prisão, sendo necessário o uso de algemas. Durante o procedimento, ela se debateu e utilizou força física contra os policiais, o que, segundo a PM, explica as escoriações apresentadas nos braços e pernas.
Na delegacia, foi realizado o teste do etilômetro, que apontou 0,54 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, confirmando o estado de embriaguez. Elinez permanece à disposição da Justiça.
