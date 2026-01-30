Capa Jornal Amazônia
Polícia

Mulher condenada por rouba é presa na Alça Viária após condenação definitiva

Polícia Civil identificou mulher que viajava em ônibus de São Félix do Xingu para Belém

Mulher condenada por roubo foi identificada e presa pela Polícia Civil em ônibus para Belém. (Divulgação / Polícia Civil)

Uma mulher condenada por roubo foi presa nesta sexta-feira (30), dentro de um ônibus intermunicipal, pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE/POLINTER). A condenada estava com um mandado de prisão definitiva em aberto, decorrente de condenação transitada em julgado, expedido pelo crime de roubo.  

A prisão ocorreu após diligências investigativas e consulta ao sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), com informações prestadas pela Polícia Federal.

A mulher foi localizada no interior de um ônibus proveniente de São Félix do Xingu com destino a Belém, durante abordagem no posto da Polícia Militar situado na alça viária.

Após a formalização do cumprimento do mandado, a presa foi conduzida à unidade policial para a realização dos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

