Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de homicídio de colaborador do Ibama é preso pela PF em São Félix do Xingu

A vítima foi morta em uma emboscada durante uma operação federal na TI de Apyterewa

O Liberal
fonte

Suspeito de participar de homicídio em terra indígena, em São Félix do Xingu, é preso pela PF. (Reprodução: Polícia Federal)

Um suspeito de envolvimento no homicídio de um colaborador do Ibama, ocorrido em dezembro de 2025 dentro da Terra Indígena (TI) Apyterewa, foi preso pela Polícia Federal em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. O investigado foi detido na quinta-feira (29/1), em cumprimento a mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. O crime ocorreu na região do Distrito da Taboca, quando a vítima foi atacada durante uma operação de retirada de gado ilegal da TI.

Conforme a PF, o alvo das medidas é investigado por ataques contra servidores públicos, por invasões à Terra Indígena Apyterewa e por ações violentas contra aldeias e comunidades indígenas. As apurações indicam sua possível participação em episódios de violência registrados em dezembro de 2024 e em maio de 2025, além de retornos não autorizados ao território indígena mesmo após notificação formal para desocupação.

A investigação também tem o objetivo de apurar a possível ligação do alvo com o ataque a uma equipe da Funai em janeiro de 2026, quando um veículo oficial foi atingido por múltiplos disparos de arma de fogo.

Combate

De acordo com a PF, a ação ocorre em um cenário de crescente tensão na Terra Indígena Apyterewa. No dia 21 de janeiro deste ano, um funcionário da Associação Indígena Tato’a, do povo Parakanã, foi vítima de um atentado a tiros dentro do território indígena. O veículo em que estava foi atingido por cerca de 15 disparos, e a vítima conseguiu escapar pela mata até alcançar uma aldeia próxima, onde recebeu ajuda.

A TI Apyterewa, localizada em São Félix do Xingu e considerada uma das áreas mais conflituosas da Amazônia, segue sob pressão de invasores, mesmo após a grande operação de desintrusão iniciada pelo Governo Federal em setembro de 2025. A região, habitada pelo povo Parakanã, enfrenta há anos conflitos fundiários, desmatamento e episódios recorrentes de violência.

As investigações da Polícia Federal permanecem em curso, e novas medidas judiciais poderão ser adotadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

terra indígena apyterewa

polícia federal no pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESO

Suspeito de homicídio de colaborador do Ibama é preso pela PF em São Félix do Xingu

A vítima foi morta em uma emboscada durante uma operação federal na TI de Apyterewa

30.01.26 10h17

POLÍCIA

Professor suspeito de abusar de criança em Ourém é preso em Belém

Segundo as primeiras informações, o crime teria ocorrido à época em que o suspeito trabalhava como professor na cidade do inteeior paraense

29.01.26 23h05

MORTES

Oito casos de envenenamento de cães foram registrados em Itaituba, dizem moradores

Veneno teria sido espalhado nas proximidades das residências, ainda segundo relatos iniciais

29.01.26 22h53

MANIFESTAÇÃO

Protesto bloqueia avenida Augusto Montenegro na noite desta quinta (29) em Belém

A interdição ocorreu nas proximidades de um shopping center, no sentido Belém–Icoaraci

29.01.26 21h43

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

IMPUNIDADE

Condenado por estupro de vulnerável, ex-deputado Sefer segue em liberdade há 16 anos

"A impunidade transmite às vítimas uma mensagem profunda de abandono", diz Mary Cohen, presidente do Instituto de Direitos Humanos Dom Azcona e Irmã Henriqueta

29.01.26 8h00

POLÍCIA

Professor suspeito de abusar de criança em Ourém é preso em Belém

Segundo as primeiras informações, o crime teria ocorrido à época em que o suspeito trabalhava como professor na cidade do inteeior paraense

29.01.26 23h05

MANIFESTAÇÃO

Protesto bloqueia avenida Augusto Montenegro na noite desta quinta (29) em Belém

A interdição ocorreu nas proximidades de um shopping center, no sentido Belém–Icoaraci

29.01.26 21h43

MORTES

Oito casos de envenenamento de cães foram registrados em Itaituba, dizem moradores

Veneno teria sido espalhado nas proximidades das residências, ainda segundo relatos iniciais

29.01.26 22h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda