Professor suspeito de abusar de criança em Ourém é preso em Belém

Um homem de 62 anos foi preso nesta quinta-feira (29) no bairro do Comércio, em Belém. Ele é suspeito de envolvimento em um caso de abuso sexual contra uma criança no município de Ourém, no nordeste paraense.

Segundo as primeiras informações, o crime teria ocorrido à época em que o suspeito trabalhava como professor na cidade. A apuração indica que a vítima teria sido atraída para a residência do investigado, onde o abuso ocorreu.

Após o caso ser identificado com apoio do Conselho Tutelar, o homem fugiu para Belém, onde passou a morar. Ele foi localizado e preso na capital paraense e permanece à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.