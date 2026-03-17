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Polícia

Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus no campus da UFPA, em Belém

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais, e permanece à disposição da Justiça

O Liberal
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Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus no campus da UFPA, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (17), suspeito de importunação sexual dentro do campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, em Belém.

De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu dentro de um ônibus circular que trafegava nas dependências da UFPA. A vítima, uma estudante de 25 anos, relatou que o suspeito passou a encostar o corpo nela de forma intencional e com conotação sexual.

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Após o ocorrido, a vítima desceu nas proximidades da parada do Hospital Bettina Ferro e acionou a equipe de segurança da UFPA, que comunicou o caso à Polícia Civil.

Equipes da Seccional Urbana do Guamá foram até o local, realizaram buscas e conseguiram localizar o suspeito, que foi preso em flagrante.

O homem foi conduzido à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais, e permanece à disposição da Justiça.

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