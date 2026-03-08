Homem é levado à delegacia suspeito de importunar mulher durante travessia de balsa em Itaituba

Um homem foi levado à delegacia na manhã de sábado (7/03), suspeito de importunar uma mulher durante a travessia de balsa entre Miritituba e Itaituba.

Segundo relato da vítima à Polícia Militar, ela procurou a guarnição que estava em ponto base no Porto da Balsa e informou que, durante a viagem, um homem passou a abordá-la de forma insistente, pedindo repetidamente seu número de telefone. A mulher afirmou que explicou ao suspeito que era casada e que não tinha interesse em fornecer o contato.

Ainda conforme o depoimento, mesmo após a negativa, o homem continuou a abordagem, teria tocado no cabelo da vítima e feito comentários elogiando sua aparência, situação que teria causado constrangimento.

A mulher indicou o suposto autor aos policiais, que realizaram a abordagem e uma busca pessoal. Durante a revista, foi encontrado um canivete na cintura do suspeito. Ao ser questionado sobre a denúncia, ele negou as acusações.

Diante dos fatos, o homem e a vítima foram encaminhados à 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, juntamente com o objeto apreendido, para que fossem adotados os procedimentos legais cabíveis.