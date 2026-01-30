Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Clientes de estabelecimento são assaltados por dupla de moto em Belém

O crime ocorreu na tarde de quinta-feira (29) e foi registrado por câmeras de segurança

O Liberal
fonte

A imagem mostra os dois suspeitos de assaltarem clientes de estabelecimento em Belém. (Reprodução / Redes Sociais)

Clientes de um estabelecimento comercial que faz a venda de comidas foram assaltados no bairro do Guamá, em Belém. O crime ocorreu na tarde de quinta-feira (29), na Rua dos Mundurucus, entre as travessas 14 de Abril e Francisco Caldeira Castelo Branco. Câmeras de segurança do local registraram quando as vítimas foram abordadas por dois homens em uma moto.

O assalto ocorreu por volta de 17h15, quando três pessoas conversavam na área externa do estabelecimento. Vários carros e motocicletas passavam pelo local no momento do roubo. As câmeras mostram quando um dos suspeitos, em uma moto, estaciona na pista, próximo às vítimas. O segundo homem, que está com uma arma de fogo, passa caminhando para não levantar suspeitas. Ele se aproxima, mostra a área que está debaixo da camisa e leva os pertences dos clientes.

Conforme a informação repassada por uma das vítimas, o suspeito levou dois aparelhos celulares e uma aliança, avaliada em cerca de R$ 4 mil. Após o crime, os suspeitos fugiram. Ainda segundo uma das vítimas, os assaltantes já haviam passado pelo local minutos antes. Eles teriam dado a volta no quarteirão e retornado para abordar e assaltar os clientes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

