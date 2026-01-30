Homem é preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva em Icoaraci

Um homem descumpre medida protetiva e invade casa da ex-companheira para agredi-la em Icoaraci. O descumprimento da medida protetiva levou o suspeito a ser preso em flagrante pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Icoaraci, na última quinta-feira (29).

A vítima, ex-companheira do suspeito, procurou a unidade policial para relatar que o investigado descumpriu a ordem judicial, mesmo estando ciente da determinação. De acordo com a vítima, o homem foi até sua residência, permaneceu no local de forma indevida e se recusou a sair. Em razão dessa permanência abusiva, passaram a ocorrer novos episódios de violência física, ameaças e danos ao patrimônio.

A vítima e sua filha tentaram contatar a polícia, mas o agressor tomou o aparelho celular da filha, impedindo que fosse feita a denúncia no mesmo instante.

Diante da gravidade dos fatos, a equipe da DEAM Icoaraci foi até o endereço indicado e encontrou o autor ainda no interior do imóvel, sendo contido, preso em flagrante e conduzido à unidade policial para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.