Homem morre baleado durante tentativa de assalto no bairro da Marambaia

Um homem ainda não identificado morreu na tarde desta sexta-feira (30), no bairro da Marambaia, em Belém. Informações preliminares apontam que ele estaria cometendo um assalto na rua Santarém, quando uma pessoa armada que estava no local efetuou diversos disparos contra o suspeito.

Ainda segundo as primeiras informações, após ter entregado os pertences, a vítima reagiu contra o assaltante. Ele morreu ainda no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno,