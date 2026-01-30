Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem morre baleado durante tentativa de assalto no bairro da Marambaia

O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (30), na rua Santarém. O homem ainda não foi identificado

O Liberal
fonte

O assalto ocorreu na rua Santarém (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um homem ainda não identificado morreu na tarde desta sexta-feira (30), no bairro da Marambaia, em Belém. Informações preliminares apontam que ele estaria cometendo um assalto na rua Santarém, quando uma pessoa armada que estava no local efetuou diversos disparos contra o suspeito. 

Ainda segundo as primeiras informações, após ter entregado os pertences, a vítima reagiu contra o assaltante. Ele morreu ainda no local. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil.  A reportagem aguarda retorno, 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

tentativa de assalto
Polícia
