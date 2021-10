Mulher é presa em flagrante com mais de um quilo de maconha, óxi, cigarros contrabandeados e munição

A Polícia Militar prendeu, no último sábado (23), Helen Cristina Silva e Souza, em Capanema, nordeste do Pará, acusada de tráfico de drogas. Dentro da residência dela, os policiais disseram ter apreendido mais de um quilo de maconha, cerca de 330 gramas de óxi, munições, pacotes de cigarros que seriam fruto de contrabando, balanças de precisão, além de máquinas de cartão de crédito e aparelhos celulares.

Segundo a PM, uma guarnição fazia rondas pelo bairro Aparecida e avistou um homem em atitude suspeita na rua Roraima. Os policiais resolveram revistá-lo e encontraram com ele uma porção de maconha. Questionado, ele teria dito aos policiais onde e com quem comprou a droga.

De posse das informações, os militares foram até o endereço informado, onde teriam pedido autorização à proprietária do imóvel, Helen Cristina, para fazer buscas no local. Ela, então, teria autorizado, e lá os policiais encontraram várias drogas diferentes espalhadas em diversos cômodos.

No total, foram apreendidos 1,116 quilos de maconha, 334 gramas de óxi, cinco munições de ponto 40 intactas, vários pacotes de cigarros, dois celulares, uma máquina e duas balanças de precisão. Diante do flagrante, a mulher ainda teria tentado subornar a guarnição, oferecendo R$ 4 mil, a serem pagos via Pix. Ela foi presa e apresentada na delegacia de Capanema.