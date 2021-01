Jay-Z entra na 'boca' e auxilia na apreensão de 150 papelotes de drogas no Guamá

Uma mulher foi presa após ser flagrada com 152 papelotes de drogas no bairro do Guamá, em Belém. Um dos cães farejadores do Batalhão de Ações com Cães (BAC) foi responsável por encontrar o material entorpecente, que estava escondido na residência da acusada. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (28) pela Polícia Militar.

Denúncias indicaram às equipes do 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM) que uma residência na área estaria sendo usada como ponto de venda de drogas. Os agentes seguiram para o local, na noite de quarta-feira (27). Segundo a PM, a proprietária do imóvel teria autorizado a entrada dos policiais após um conversa com os militares.

A apuração da denúncia contou com uma ajuda extra: militares do BAC e o cão farejador "Jay-Z". Durante as buscas, o animal conseguiu encontrar as drogas. Não foi detalhado, entretanto, que tipo de entorpecentes estariam sendo comercializados no local.

A mulher foi presa em flagrante e conduzida junto com o material apreendido para a Seccional de São Brás, onde passou pelos procedimentos cabíveis.

Denúncias de tráfico de drogas e outros crimes podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita. A pena prevista para esse tipo de prática ilícita varia entre cinco a 15 anos de reclusão e mais multa.