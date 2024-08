Mulher é morta e homem baleado enquanto dormiam juntos em Uruará

Josilene Costa Oliveira, de idade não revelada, foi morta a tiros na manhã desta quarta-feira (21/8), enquanto dormia em uma kitnet que fica na avenida Pará, em frente a Praça do Cacau, em Uruará, no sudoeste do Pará. Além da mulher, Wanderson Aurélio Souza que, possivelmente teria um relacionamento com a vítima, também foi baleado no ombro direito enquanto descansava em um colchão junto com Josilene. A dinâmica e motivação por trás do crime que, até o momento, são desconhecidas. No entanto, a Polícia Civil disse em nota que “equipes da delegacia de Uruará trabalham para identificar e localizar os suspeitos do homicídio e da tentativa de homicídio”.

O caso chegou ao conhecimento da PC por volta das 6h30, após ter sido acionada para o caso de duas pessoas baleadas. Os agentes se deslocaram ao local, que fica entre as ruas 15 de Novembro e 13 de Maio. Os policiais civis encontraram Josiele e Wanderson baleados assim que chegaram no endereço.

De imediato, os dois foram socorridos para o Hospital Municipal de Uruará pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher morreu pouco tempo após dar entrada na unidade de saúde. Wanderson, por outro lado, conseguiu sobreviver ao ataque. O estado de saúde dele é desconhecido até agora.

Uma mulher, que não terá o nome revelado por questões de segurança e que estava no local do crime, conversou com a polícia. Conforme o relato policial, ela disse para as autoridades que dormia com outro rapaz, chamado de Lucas, enquanto Josilene e Wanderson cochilavam juntos. A testemunha alegou que acordou com os gritos de Wanderson e logo depois correu para pedir ajuda.

Ainda segundo a PC, a mulher informou que Lucas pegou a motocicleta dele e foi embora. Nas redes sociais, foram compartilhadas informações de que Lucas, supostamente, seria o ex-companheiro de Josilene e que o crime seria um possível feminicídio. No entanto, a Polícia Civil segue investigando todas as possibilidades e nada foi descartado. Lucas, até o momento, não foi encontrado. Conforme o comunicado da PC, “testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações”.