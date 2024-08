mulher é morta e homem baleado durante ataque em uruará

Uma mulher, de nome não informado, foi morta a tiros na manhã desta quarta-feira (21/8), na Avenida Pará, em frente a Praça do Cacau, que fica em Uruará, no sudoeste do Pará. Além da vítima, um outro homem, que também não teve a identidade revelada, foi baleado no mesmo ataque. Até o momento, a dinâmica do crime não foi esclarecida, porém a Polícia Civil está investigando.

O homem ferido foi socorrido pelas autoridades e encaminhado para um hospital da região. Porém, o estado de saúde dele é desconhecido. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.