Mulher é morta e homem baleado durante ataque em Itaituba

Wildete Gama Rocha, de 40 anos, morreu e Jardel Pinheiro Serra, de idade não revelada, ficou ferido depois de serem atingidos por disparos de arma de fogo, na tarde de terça-feira (31), no bairro Jardim das Araras, em Itaituba, sudoeste do Pará. O casal estava em uma residência quando foram atacados. Até o momento, não há detalhes da dinâmica e motivação do crime. As informações são do Portal Giro.

Jardel, que seria conhecido da polícia, conseguiu buscar ajuda e foi encaminhado para um hospital. Inicialmente, o caso chegou ao Corpo de Bombeiros de que se trataria de um esfaqueamento, conforme explicou o Sargento Rodrigues ao Portal Giro. Porém, assim que os bombeiros chegaram no local, com apoio da Polícia Militar, os moradores relataram que o homem saiu da casa ensanguentado buscando socorro. A PM ainda não conseguiu identificar os suspeitos. Nenhum residente presenciou o ataque.

Os policiais militares realizam rondas para coletar detalhes do crime. A Polícia Civil foi comunicada sobre a morte de Wildete e ao atentado contra Jardel. A PC dará início às investigações para determinar as motivações por trás do ataque. Peças de moto encontradas na residência foram apreendidas pela polícia.

O corpo da mulher foi removido pela Polícia Científica. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.