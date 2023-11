Mulher é morta a tiros por supostos membros de facção rival; vídeo

Uma mulher, de 32 anos, foi morta a tiros por homens, em Nanuque, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, no dia 28 de outubro. As imagens foram registradas por câmera segurança registraram. A vítima foi identificada como Carla Ribeiros dos Santos e era moradora de rua.

Segundo as Polícias Civil e Militar de Minas, testemunhas contaram que o crime tem ligação com facções criminosas. Carla teria passado informações deu uma facção para uma facção rival. Pelo vídeo é possível ver o momento em que a vítima estava caminhando pela rua, enquanto traficantes conversam. Em um determinado momento, um dos homens parte para cima da mulher e atira na cabeça dela. Mesmo com Carla caída no chão, um outo suspeito se aproxima e atira mais uma vez contra a vítima. Assista!

VEJA MAIS

Os homens ainda recolheram cápsulas no chão e vão embora. Pelo boletim de ocorrência, todos são integrantes de uma conhecida facção criminosa na região. Duas pessoas foram presas e as armar apreendidas. A polícia segue em rastreamento pelos dois outros autores.