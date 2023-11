Mulher mantida em cárcere privado é resgatada ao pedir ajuda por bilhete: 'Liga pra polícia'

Uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado conseguiu pedir ajuda a vizinhos através de um bilhete, resultando no resgate dela e de três crianças pela Polícia Militar. O incidente ocorreu em uma residência localizada entre Sorocaba (SP) e Iperó (SP) na noite de quarta-feira (1º).

No bilhete, a vítima escreveu: "Liga pra polícia. Ele me trouxe à força pra cá e está me mantendo presa aqui, falando que vai me matar. Ele fugiu da cadeia. Me ajuda, por favor." Os vizinhos encontraram o bilhete e imediatamente acionaram a polícia, que se dirigiu ao local e resgatou a mulher. Ela foi encaminhada para o hospital devido a uma fratura no braço. Não há informações disponíveis sobre o estado de saúde das crianças.

A Polícia Militar informou que o suspeito do crime já possui um histórico de diversas passagens pela polícia. Ele tentou fugir do local, mas acabou sendo capturado.