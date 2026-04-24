Mulher é morta a marretadas; testemunhas denunciam homens encapuzados e armados

Uma mulher identificada como Marta Dias dos Santos foi encontrada morta dentro de uma residência na zona rural de Almeirim, no oeste do Pará, na quinta-feira (23). Segundo as informações iniciais, ela teria sido assassinada com vários golpes de marreta na região da cabeça. O objeto usado no crime foi encontrado ao lado do corpo da vítima.

De acordo com informações repassadas à polícia, testemunhas relataram que dois homens encapuzados e armados teriam abordado a vítima e a levado à força para dentro do imóvel, localizado na estrada da Vila Barros. Moradores da área disseram ter ouvido gritos e pedidos de socorro vindos da casa. Ainda segundo os relatos, pouco tempo depois da ação, os suspeitos deixaram o local às pressas em uma motocicleta, tomando rumo desconhecido.

VEJA MAIS

Quando a guarnição da Polícia Militar chegou ao endereço, Marta já estava sem vida. Ao lado do corpo, os agentes encontraram uma marreta, que eles acreditam que tenha sido utilizada no crime. Informações preliminares indicam que a vítima foi atingida diversas vezes, caracterizando extrema violência.

Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas para atender à ocorrência e auxiliar nos primeiros procedimentos. A área foi isolada para a realização da perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas. O caso será investigado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.