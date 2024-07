Criança é morta a marretadas após tentar proteger mãe, que também foi assassinada, no Espírito Santo

Um menino de 4 anos foi morto a marretadas enquanto a mãe dele estava sendo assassinada na varanda da casa onde moravam. O caso ocorreu na semana passada na cidade de Serra, no Espírito Santo, na região metropolitana de Vitória.A criança ainda chegou a ouvir os gritos de socorro da mãe.

Um homem de 44 anos e uma mulher de 36 foram presos na sexta-feira (19) e confessaram os crimes. A delegada Fernanda Diniz, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher, afirma que os suspeitos assassinaram a vítima porque ela era agiota e estava cobrando dos criminosos uma dívida no valor de R$ 10 mil.

“Os assassinos pegaram dinheiro emprestado com essa vítima e, para não pagar, resolveram arquitetar o crime”, diz a delegada.

Fernanda acrescenta que o garoto foi morto porque viu os autores do crime matando a mãe dele, identificada como Priscila. Eles eram amigos dela. A delegada diz que a criminosa foi para dentro da residência com a criança, enquanto a mãe do menino ficou na varanda, onde o crime ocorreu.

“O suspeito teria dado uma primeira martelada na vítima Priscila. A Priscila começou a gritar para pedir socorro para essa suspeita. Aí foram dadas mais marteladas na cabeça dela”, relata. A delegada diz que o menino, ao ver a mãe sendo atacada, implorou para que o assassino interrompesse as agressões, e, então, recebeu uma marretada na cabeça.

“A criança, ainda viva, começou a tremer, e aí, para ele finalizar o crime, deu mais marteladas tanto na criança quanto na mãe. Ao todo, foram dados oito golpes na criança e 12 na mãe”, diz a delegada. A polícia informou, também, que os criminosos levaram objetos da casa das vítimas, como celulares, jóias e dinheiro em espécie.