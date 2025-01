Mulher é ferida com vidro de garrafa durante briga em conveniência de Itaituba

Uma mulher identificada como Luciana Cristiellem Freitas ficou ferida durante uma confusão envolvendo várias pessoas em uma conveniência localizada na 10ª Rua com a Raimundo Preto, em Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu na última quarta-feira (8).

De acordo com informações preliminares repassadas por testemunhas, a vítima estava comemorando seu aniversário no estabelecimento, acompanhada do esposo e de uma amiga, quando se envolveu em uma briga entre mulheres. Durante o tumulto, um homem teria derrubado Luciana no chão e a golpeado com um pedaço de garrafa de vidro, causando ferimentos graves.

Após o ataque, Luciana foi encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós, onde recebeu atendimento médico e foi liberada após recuperação. A família agora busca identificar e localizar o agressor, cuja identidade ainda é desconhecida.

A polícia foi acionada e investiga o caso. Até o momento, não há informações sobre prisões ou sobre as circunstâncias exatas que motivaram a briga. Procurada, a PC informou que informa que “a Seccional de Itaituba apura o caso de lesão corporal. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas”.