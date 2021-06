Mulher é executada com dois tiros em sítio no município de Capitão Poço

De acordo com a Polícia Militar, em Ourém, município do nordeste do Pará, Rosilene Rodrigues de Arauto, 40 anos de idade, foi morta com dois tiros por homens que chegaram emuma motocicleta, no sítio de nome "Nazaré", localizado na PA-124, já na altura do município de Capitão Poço, também região do nordeste do estado. A Polícia Civil abriu inquérito e investiga, mas até então não há informações sobre os autores do homicídio ocorrido nesta quinta-feira (3).

A PM informou que uma guarnição da Polícia Militar de Ourém, se deslocou até o sítio Nazaré, para atender uma chamada de suposto homicídio contra uma vítima mulher. No local, os policiais, de fato, encontraram o corpo de Rosilene Arauto. Eles disseram que o próprio filho da vítima relatou que a mãe dele havia sido executada por dois homens que surgiram em uma moto vermelha com descarga barulhenta. Eles efetuaram os disparos e fugiram.