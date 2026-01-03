Mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro dentro de casa em Santarém

Uma mulher foi esfaqueada na noite de sexta-feira (2), no ramal do Chicó, região do Planalto São José, em Santarém, na região do Baixo Amazonas. De acordo com as primeiras informações, a vítima foi atingida por uma faca pelo ex-companheiro, que não teria aceitado o fim do relacionamento. O crime ocorreu dentro da residência da mulher.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros. As primeiras informações apontavam que o quadro clínico dela era estável e sem risco de vida. O ferimento havia sido na região do tornozelo, e a mulher relatou que o agressor havia lançado a faca, atingindo-a nessa área.

A vítima recebeu atendimento inicial ainda no local e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Santarém (HMS). Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.