Mulher é esfaqueada após confusão em bar de Curuçá; suspeito é preso

Uma mulher de 34 anos foi esfaqueada no braço durante uma confusão em um bar no município de Curuçá, nordeste do Pará. O caso ocorreu na noite de sábado (30), na rua Paes de Carvalho, bairro Rodoviário. A Polícia Militar foi acionada por moradores e conseguiu prender o principal suspeito.

Segundo as informações policiais, o caso ocorreu por volta de 19h. A guarnição recebeu a denúncia sobre uma mulher que havia sido agredida e ficou ferida no estabelecimento. Imediatamente os agentes foram ao local e conseguiram identificar e localizar o suspeito, que foi detido. O homem não resistiu à prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Os relatos preliminares de testemunhas são de que o suspeito pretendia atacar um outro rapaz, que seria companheiro da mulher que foi ferida. No momento do esfaqueamento, a mulher teria tentado impedir o ataque e acabou sendo lesionada. A vítima foi atendida e encaminhada para atendimento médico. Não há mais informações sobre o estado de saúde dela após dar entrada no hospital.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.