Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é esfaqueada após confusão em bar de Curuçá; suspeito é preso

O caso ocorreu na noite de sábado (30), no bairro Rodoviário

O Liberal
fonte

Mulher é esfaqueada após confusão em bar de Curuçá; suspeito é preso. (Foto: Polícia Militar)

Uma mulher de 34 anos foi esfaqueada no braço durante uma confusão em um bar no município de Curuçá, nordeste do Pará. O caso ocorreu na noite de sábado (30), na rua Paes de Carvalho, bairro Rodoviário. A Polícia Militar foi acionada por moradores e conseguiu prender o principal suspeito.

Segundo as informações policiais, o caso ocorreu por volta de 19h. A guarnição recebeu a denúncia sobre uma mulher que havia sido agredida e ficou ferida no estabelecimento. Imediatamente os agentes foram ao local e conseguiram identificar e localizar o suspeito, que foi detido. O homem não resistiu à prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Os relatos preliminares de testemunhas são de que o suspeito pretendia atacar um outro rapaz, que seria companheiro da mulher que foi ferida. No momento do esfaqueamento, a mulher teria tentado impedir o ataque e acabou sendo lesionada. A vítima foi atendida e encaminhada para atendimento médico. Não há mais informações sobre o estado de saúde dela após dar entrada no hospital.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

lesão corporal
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é encontrado morto com sinais de esfaqueamento ao lado de igreja em Marabá

A vítima, que aparentava cerca de 30 anos, não foi identificada

31.08.25 15h06

FACADA

Mulher é esfaqueada após confusão em bar de Curuçá; suspeito é preso

O caso ocorreu na noite de sábado (30), no bairro Rodoviário

31.08.25 14h45

POLÍCIA

Mulher e adolescentes são baleados em Castanhal por motociclista

Atirador ainda não identificado passou atirando para dentro de uma conveniência na noite de sábado (31)

31.08.25 12h34

POLÍCIA

Duas pessoas morrem e outra fica gravemente ferida em acidente na PA-324 em Nova Timboteua

Acidente ocorreu por volta das 21h, nas proximidades da Vila da Curva, quando família foi atropelada por um carro

31.08.25 10h57

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PAIXÃO PELA POLÍCIA

Após 54 anos de serviço, delegado Armando Mourão se aposenta e busca lugar no Guinness Book

"Ou você é policial ou você é bandido", diz o delegado que, ao longo da carreira, investigou crimes de repercussão no Pará

31.08.25 9h30

POLÍCIA

Duas pessoas morrem e outra fica gravemente ferida em acidente na PA-324 em Nova Timboteua

Acidente ocorreu por volta das 21h, nas proximidades da Vila da Curva, quando família foi atropelada por um carro

31.08.25 10h57

POLÍCIA

Mulher e adolescentes são baleados em Castanhal por motociclista

Atirador ainda não identificado passou atirando para dentro de uma conveniência na noite de sábado (31)

31.08.25 12h34

POLÍCIA

Homem é encontrado morto a tiros em Rondon do Pará

Corpo estava às margens da avenida Governador Valadares, próximo à BR-222, no último sábado (30)

31.08.25 10h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda