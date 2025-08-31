Mulher é esfaqueada após confusão em bar de Curuçá; suspeito é preso
O caso ocorreu na noite de sábado (30), no bairro Rodoviário
Uma mulher de 34 anos foi esfaqueada no braço durante uma confusão em um bar no município de Curuçá, nordeste do Pará. O caso ocorreu na noite de sábado (30), na rua Paes de Carvalho, bairro Rodoviário. A Polícia Militar foi acionada por moradores e conseguiu prender o principal suspeito.
Segundo as informações policiais, o caso ocorreu por volta de 19h. A guarnição recebeu a denúncia sobre uma mulher que havia sido agredida e ficou ferida no estabelecimento. Imediatamente os agentes foram ao local e conseguiram identificar e localizar o suspeito, que foi detido. O homem não resistiu à prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.
Os relatos preliminares de testemunhas são de que o suspeito pretendia atacar um outro rapaz, que seria companheiro da mulher que foi ferida. No momento do esfaqueamento, a mulher teria tentado impedir o ataque e acabou sendo lesionada. A vítima foi atendida e encaminhada para atendimento médico. Não há mais informações sobre o estado de saúde dela após dar entrada no hospital.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA