Embarcação 'Marajó Norte' sofre princípio de naufrágio na Baía do Marajó na noite desta quinta (16)

A embarcação partiu de Belém rumo a Curralinho, no Marajó, mas apresentou sobrecarga em Abaetetuba, forçando passageiros a agirem em emergência

O Liberal
fonte

Vídeos mostram passageiros com coletes salva-vidas aguardando por resgate (Reprodução / redes sociais)

Uma embarcação do tipo ferry boat, identificada como 'Marajó Norte', que fazia a rota de Belém para o município de Curralinho, no arquipélago do Marajó, enfrentou uma situação de emergência na noite desta quinta-feira (16) durante um princípio de naufrágio ao se aproximar de Abaetetuba. O acidente teria ocorrido nas proximidades da Vila do Conde, segundo narra um dos passageiros nos vídeos que começaram a circular pelas redes sociais.

De acordo com informações preliminares, prestadas por pessoas a bordo, o incidente foi provocado por um suposto sobrepeso da embarcação. Com o peso excessivo, a balsa começou a afundar parcialmente, levando pânico aos passageiros e tripulantes. Para estabilizá-la e evitar a submersão total, as pessoas iniciaram uma operação de emergência, descartando parte do que era transportado no rio, conforme registrado em vídeos compartilhados nas redes.

"A gente tá muito longe da beira. Tem muita mãe com criança de colo aqui. Se vocês puderem chamar a Capitania [dos Portos], alguém que possa ajudar, por favor", relata um dos passageiros em um dos vídeos.

Resgate dos ocupantes

Uma segunda embarcação, identificada como Bom Jesus, teria prestado socorro e conseguido resgatar todos os ocupantes do Marajó Norte. 

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Marinha do Brasil para obter detalhes sobre o ocorrido e aguarda um posicionamento oficial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

