Mulher é encontrada morta em estrada de Rondon do Pará; Polícia Civil investiga homicídio
Autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas
O corpo de Geovana Saraiva da Silva foi encontrado na madrugada de quarta-feira (27), na Estrada do Matador, no bairro Jaderlândia, em Rondon do Pará, no sudeste do estado. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio e foi divulgado nesta quinta-feira (28). Até o momento, ninguém foi preso.
Segundo informações da Polícia Civil, o cadáver foi localizado por volta das 4h30. Uma imagem registrada no local mostra que a vítima estava sem parte da roupa que usava. Próximo ao corpo, os policiais encontraram um cachimbo utilizado para consumo de crack.
Após serem informados pela Polícia Militar sobre a ocorrência, investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Rondon do Pará se deslocaram até o local e confirmaram o fato. De acordo com o relatório policial, não havia testemunhas capazes de fornecer informações sobre as circunstâncias do crime.
Equipes da Polícia Científica também estiveram no local para realizar os procedimentos periciais. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passou por exames que poderão auxiliar nas investigações.
Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre a causa da morte. A Polícia Civil informou que as circunstâncias e a autoria do crime estão sendo apuradas pela Delegacia de Rondon do Pará.
