Mulher é encontrada morta com sinais de violência sexual em terreno baldio de Santarém

O corpo de uma mulher foi encontrado em um terreno baldio, no início da noite de quarta-feira (14), no bairro Vitória Régia, em Santarém, oeste do Pará. A vítima, que até o momento não foi identificada, estava na grande área da Nova República, em frente à escola Ester Ferreira, em avançado estado de decomposição. A princípio, ela apresentava sinais de violência sexual. As informações são do O Impacto.

Agentes do 35º Batalhão de Polícia Militar (35º BPM) isolaram a área da cena do crime. A mulher estava nua em meio uma região de mata. A Polícia Científica foi acionada e realizou a remoção do cadáver.

Até a última atualização desta reportagem, a vítima não tinha sido reconhecida e ninguém preso pelo crime. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.