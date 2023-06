Itaituba: Mulher é encontrada morta com sinais de violência sexual; suspeito foi preso

Uma jovem, identificada como Raielly Dantas, de 25 anos, foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (31) no garimpo do Cuiú-cuiú, em Itaituba, sudoeste do Pará. A jovem estaria desaparecida desde o último domingo (28).

O corpo da vítima foi encontrado dentro de uma residência e apresentava sinais de violência sexual. Segundo informações da polícia ao site Giro Portal, o suspeito, identificado como Mauro Pinto de Lima, de 44 anos, foi localizado em um hotel no distrito de Moraes Almeida e preso ainda na tarde desta quarta.

O cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal de Itaituba. O exame de necropsia vai determinar a causa da morte. A perícia também deverá constatar se Raielly sofreu ou não abusos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará.