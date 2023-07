Mulher é encontrada morta com sinais de violência, em Rondon do Pará

Uma mulher identificada como Luziene Barbosa da Silva, de 41 anos, que tinha como apelido “Doideira”, foi encontrada morta dentro da própria casa no último sábado (15), no município de Rondon do Pará, região sudeste do Pará. O cadáver estava sobre a cama, sem roupas e com uma camisa enrolada no pescoço. As informações são do portal Correio de Carajás.

A suspeita é de que, antes do assassinato, a vítima tenha tenha sofrido violência sexual. Além disso, o corpo também apresentava outros sinais de violência. Luziene também estava com um corte profundo na região da cabeça. Por conta do tempo, o sangue já estava seco no momento em que o corpo foi encontrado.

“Doideira” era conhecida por ser dependente química, como apontam moradores do local. Regularmente, ela era vista nas redondezas sob o efeito de substâncias psicoativas. Moradores do entorno relataram, ainda, que Luziene já tinha sido violentada sexualmente anteriormente.

O corpo de Luziene foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá na manhã de domingo (15). O laudo necroscópico deverá apontar o que causou a morte da mulher. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a causa da morte e a possível motivação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou maiores detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.