Mulher é encontrada morta às margens da BR-010, em São Miguel do Guamá

Uma mulher identificada como Luana Soares foi encontrada morta na madrugada desta sexta-feira (20), às margens da BR-010, em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. O caso é tratado como morte a esclarecer e está sob investigação.

De acordo com as informações iniciais, um motorista que passava pela rodovia, no km 5, no sentido São Miguel - Santa Maria, nas proximidades de um motel da região, avistou a vítima caída na pista. Ele parou para verificar a situação, fez a sinalização da via para evitar novos acidentes e acionou socorro.

Ainda segundo relatos, a mulher apresentava sinais de vida no momento em que foi encontrada, mas, quando a equipe de resgate chegou ao local, a vítima já tinha evoluído a óbito.

Informações do relatório policial apontam que a vítima apresentava sangramento na região da cabeça, embora não tenha sido possível precisar a origem do ferimento. A suspeita inicial é de que o caso possa estar relacionado a um acidente de trânsito. As circunstâncias, no entanto, somente serão esclarecidas com as investigações policiais. No local, não foram encontrados veículos, destroços ou indícios claros que confirmem a dinâmica do ocorrido. O celular da vítima estava com ela.

Durante as diligências, um funcionário do estabelecimento próximo relatou à polícia que, pouco após o fato, um homem não identificado - descrito como branco, de baixa estatura e com cavanhaque - esteve no local pedindo ajuda para retirar um objeto preso à corrente de sua motocicleta, uma Honda Biz branca. Ao verificarem, foi constatado que se tratava de um vestido, possivelmente pertencente à vítima, que foi encontrada vestindo apenas uma jaqueta jeans.

Buscas foram realizadas na tentativa de localizar o suspeito, que pode ter tido contato com a mulher antes do ocorrido, mas até o momento ele não foi encontrado. A ocorrência foi registrada e os materiais recolhidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que seguirá com as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte. O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. No fim da tarde de sexta (20/3), a PC informou por meio de nota que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de São Miguel do Guamá.