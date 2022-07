Mulher é encontrada desmaiada e ferida às margens de canal, em Castanhal

Uma mulher, não identificada, foi encontrada desacordada e com muitos ferimentos na cabeça às margens de um canal localizado no bairro do Cariri, em Castanhal, nordeste paraense. O fato ocorreu no final da tarde da última segunda-feira (04).

De acordo com a polícia, moradores que passavam pelo local viram a mulher jogada ao chão e pensaram que ela estivesse morta. “Eles nos acionaram e quando chegamos ao local percebemos que ela estava apenas desmaiada e bastante ferida na cabeça. Não sabemos se as lesões foram ocasionadas por arma de fogo ou paulada “, contou o tenente-coronel Galhardo, do 5º Batalhão de Polícia Militar.

A mulher não tinha nenhuma documentação, foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher seria moradora de rua e a área onde ela foi encontrada é comumente usada para consumo de drogas, geralmente por pessoas em situação de vulnerabilidade.