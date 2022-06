Mulher é acusada de colocar fogo em filha autista após achar que ela estava morta

Uma mulher, identificada como Rebecca Ruud, está sendo acusada de matar a própria filha queimada após atear fogo no seu corpo por achar que ela estava morta. O crime, ocorrido em 2017, foi a julgamento na última segunda-feira (27).

VEJA MAIS

Conforme o jornal Daily Star, Rebecca é acusada de drogar a filha, Savannah Leckie, com comprimidos e bater na menina, que tinha autismo. Achando que a adolescente estava morta, ela colocou fogo e ocultou o corpo da garota. No mesmo dia, Rebecca se casou com o até então namorado, Robert Peat Jr, também acusado de assassinato.

Anthony Brow, promotor do caso, alegou no tribunal que Savannah não estava morta quando foi incendiada. "Ela acordou gritando", disse o profissional. Diante disso, Rebecca teria golpeado a filha para que ela "apagasse" de vez. A mulher enfrenta acusação de assassinato, homicídio culposo, abuso infantil, adulteração de provas e abandono de cadáver.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)