Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é brutalmente agredida com socos e chutes em Tomé-Açu; companheiro é preso

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que homem agrediu a vítima com uma lata de cerveja e, em seguida, passou a desferir socos contra ela

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito preso (à esquerda) e o momento em que ele é apresentado na delegacia. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Pedro do Nascimento Santana Júnior foi preso pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (2/3) suspeito de espancar a companheira Alciele de Almeida Alencar, de 31 anos. O crime ocorreu na noite de domingo (1º/3), em Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que Pedro agrediu a vítima com uma lata de cerveja e, em seguida, passou a desferir socos contra ela.  

De acordo com informações preliminares repassadas às autoridades, um mototaxista relatou que foi acionado para buscar a vítima em determinado endereço da cidade. Após ela subir na motocicleta e o trajeto ser iniciado, os dois teriam sido surpreendidos pelo companheiro da mulher, que apareceu conduzindo uma motocicleta modelo CB Twister 250, aparentemente alterado.

Ainda segundo os relatos, o homem teria avançado contra a moto do trabalhador, provocando uma colisão frontal. Com o impacto, a mulher caiu ao chão. Em seguida, o suspeito passou a agredi-la com uma sequência de socos e chutes. Após as agressões, ele fugiu do local.

Nas redes sociais, foi compartilhado um vídeo que registra o momento da agressão. De longe, uma pessoa filmou Alciele, que aparece deitada no chão, sendo agredida. Outra filmagem, já após as agressões, mostra-a ensanguentada sendo socorrida por moradores.  

A vítima sofreu ferimentos graves, teve lesões severas no rosto e foi socorrida em estado delicado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. No entanto, ela precisou ser transferida ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. Até agora, o estado de saúde atualizado dela não foi revelado.

Por volta das 10h20, a Polícia Militar conseguiu localizar Pedro e o deteve. Ele foi conduzido até a Delegacia de Tomé-Açu.  O momento da apresentação do suspeito à Polícia Civil foi filmado. Uma mulher disse para Pedro assim que ele saiu da viatura: “Eu quero que tu apodreças na cadeia, porque a minha filha está no estado de óbito”. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido. A instituição informou que o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante. E, após a adoção dos procedimentos legais, ele permanece à disposição da Justiça. Pedro responderá pelo crime de tentativa de feminicídio.                                                                       

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

violência contra a mulher

violência doméstica

brutalmente agredida

socos e chutes

tomé-açu

copmpanheiro preso
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Mulher é brutalmente agredida com socos e chutes em Tomé-Açu; companheiro é preso

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que homem agrediu a vítima com uma lata de cerveja e, em seguida, passou a desferir socos contra ela

02.03.26 13h44

INVESTIGAÇÃO

Confusão após clássico Re-Pa resulta em homem apontando arma em restaurante

O caso foi registrado na noite de domingo (1º/3)

02.03.26 13h02

HOMICÍDIO

Corpo com marca de facada é encontrado dentro de poço em Ourilândia do Norte

O cadáver foi localizado no domingo (1º/3), no setor Novo Horizonte

02.03.26 10h56

INVESTIGAÇÃO

Dupla invade casa e mata homem a tiros em distrito de Bragança

O crime ocorreu na tarde de domingo (1º/3)

02.03.26 10h21

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Violência

Homem é perseguido e baleado à luz do dia na Terra Firme, em Belém

A Polícia Militar realiza diligências para localizar os suspeitos

01.03.26 21h16

PRESO

Suspeito de estuprar criança de sete anos em festa de aniversário é preso em Tucuruí

A ação ocorreu na noite de domingo (1º/3), após o crime ser informado para as autoridades policiais.

02.03.26 8h46

INVESTIGAÇÃO

Confusão após clássico Re-Pa resulta em homem apontando arma em restaurante

O caso foi registrado na noite de domingo (1º/3)

02.03.26 13h02

INVESTIGAÇÃO

Dupla invade casa e mata homem a tiros em distrito de Bragança

O crime ocorreu na tarde de domingo (1º/3)

02.03.26 10h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda