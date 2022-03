Mulher é baleada três vezes, sendo um tiro na cabeça, e sobrevive em Itaituba

Uma mulher, identificada como Dimy Kelly de Castro Oliveira, sofreu uma tentativa de homicídio, sendo alvejada por uma arma de fogo na Vila Caçula, bairro São José, em Itaituba, sudoeste do Pará. O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (3). Com informações dos sites Debate Carajás e Giro Portal. A vítima seria uma usuária de drogas. Contra ela foram disparados cinco tiros, dos quais três a acertaram, sendo um no braço, um nas costas e outro na cabeça. Dimy Kelly ficou caída no chão perdendo muito sangue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu ao local, onde prestou socorro à mulher, que foi encaminhada para o Hospital Regional do Tapajós (HRT). A vítima passou por neurocirurgia e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), seu estado de saúde é considerado grave.

A verdadeira motivação do crime ainda é desconhecida. Contudo, ela pode ter sido baleada por uma pessoa em uma caminhonete, que foi roubada pela vítima, pois algumas pessoas que estavam por perto na hora do crime afirmam terem ouvido o atirador falar “Foi tu que me roubou, né?”, antes de disparar contra a mulher. A Polícia Civil investiga o caso.