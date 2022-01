Homem sobrevive após receber 11 tiros na frente de casa

Um homem de 22 anos escapou da morte após levar 11 tiros, na noite desta segunda-feira (3). O crime aconteceu no bairro Santo Agostinho, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

Segundo familiares informaram aos policiais, dois homens se aproximaram do alvo usando uma motocicleta, no momento em que a vítima estava na frente de casa. 11 tiros foram disparados, incluindo dois na cabeça.

O jovem baleado foi encaminhado para um hospital, ainda com vida. Após receber atendimento, foi encaminhado para outra unidade hospitalar.

A Polícia investiga as motivações do crime.