Mulher é atingida com dois tiros na cabeça, mas sobrevive

Segundo a Polícia Militar, a tentativa de homicídio aconteceu por volta das 23h, desta quarta-feira (27), em um bar no município de Cumaru do Norte, região sudeste do estado. A mulher não teve nome informado, mas os policiais confirmaram que ela foi levada com vida para o Hospital Municipal local. Com informações do site Zé Dudu.

Conforme a própria PM apurou com testemunhas, o homem que atirou várias vezes com a vítima, atingindo-a na região da cabeça e de raspão, está sendo procurado pela polícia. Ele foi descrito pelas pessoas que estavam no bar como magro, alto, usando bermuda jeans, blusa branca, chapéu azul e máscara preta.

As pessoas disseram à PM que o atirador chegou e já foi atirando contra a vítima. Ela correu para a lateral do estabelecimento, mas foi atingida ainda assim, porque o homem não parou de persegui-la e atirar contra ela.

Populares acionaram a corporação militar e uma guarnição foi até o bar. O homem após correr e atirar contra a mulher fugiu do local a pé. A PM isolou a área do estabelecimento comercial e foi quem acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Civil.

Os policiais conseguiram identificar a residência do suspeito, mas não o encontraram no local. As motivações da tentativa de homicídio ainda são desconhecidas. A vítima, segundo a polícia, teve sorte, porque os tiros que acertaram a cabeça dela foram superficiais.