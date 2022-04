Mulher é atropelada quando participava de procissão; vídeo

Um vídeo mostra quando o motorista avança com o carro sobre pessoas que participavam da tradicional procissão do Senhor Morto, no Setor Campinas, na capital de Goiás, na noite de sexta-feira (15).

VEJA MAIS

O evento faz parte das atividades da Semana Santa. Pelas imagens, se vê que fiéis fizeram sinal para o carro parar e não interromper a procissão. Uma das pessoas que participava do evento religioso bateu com a mão no parabrisa para que o veículo parasse. Mas, nada adiantou, o motorista acelerou e atropelou uma mulher, que caiu no chão. O advogado, Caio Fernando Aguiar, seguia na via logo atrás e viu toda a cena de dentro do carro.

O flagrante das imagens choca quando se vê o veículo avançando, de repente, no sentido das pessoas que caminhavam pela avenida Sergipe, no cruzamento da rua Quintino Bocaiúva.

Caio Fernando contou que até buzinou para o motorista parar, mas também não foi atendido. O motorista atropelador fugiu sem ajudar a vítima.

A mulher foi levada para um hospital, mas recebeu alta e está bem, segundo informação repassada pela Basílica Matriz de Campinas, que organiza a procissão. Ela sofreu escoriações leves. O motorista teria sido identificado pela placa do veículo e o caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás.