Mulher é assassinada a tiros enquanto seguia para a igreja em Benevides

Sueli Sousa dos Santos, de 38 anos, foi assassinada com pelo menos três tiros na noite desta sexta-feira (21), às margens da PA-404, no Distrito de Murinin, em Benevides, na Grande Belém. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que era moradora da área, caminhava em direção à igreja quando foi abordada por dois homens em uma bicicleta. Os suspeitos atiraram contra Sueli e fugiram sem deixar pistas.

Familiares relataram que Sueli havia marcado de encontrar o esposo, um pastor conhecido na região, na igreja. Como ela demorou a chegar, o marido tentou contato e, ao não obter resposta, ligou para os familiares da esposa. Foi então que soube do assassinato.

A polícia informou que Sueli já havia se relacionado no passado com um traficante da área, mas atualmente estava casada com o pastor, que a incentivava a frequentar a igreja. Apesar disso, a mulher era reservada e trabalhava como vendedora de roupas em uma lojinha virtual que ela mesma criou.

Uma das linhas de investigação apontadas pela polícia é de que o crime pode estar relacionado a cobranças ligadas ao negócio de Sueli. No entanto, as motivações ainda estão sendo apuradas. O celular da vítima, encontrado junto à bolsa dela no local do crime, será analisado para tentar esclarecer o caso.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 19h45 e, ao chegarem ao local, confirmaram a morte. A Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia e remover o corpo.

A cena do crime atraiu dezenas de curiosos e familiares da vítima, que classificaram o assassinato como uma “tremenda covardia”. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.