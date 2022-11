Mulher é assassinada a tiros em Moju; polícia investiga o caso

Uma mulher identificada como Andrea de Jesus dos Santos, que não teve a idade divulgada, foi morta a tiros na noite da última quinta-feira (24) no bairro Bela Vista, em Moju, município do nordeste paraense. As autoridades não souberam dizer quais as motivações do crime. As informações são do portal Moju News.

As polícias Civil e Militar foram acionadas e estiveram no local onde a vítima foi morta, que é de difícil acesso. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado para que chegue ao autor ou autores do crime. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno.

Ajude com mais informações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.