Homem é morto por golpes de arma branca na tarde desta sexta, na Cremação; suspeito foi preso

Uma vítima do sexo masculino - que não foi identificada até o momento - foi morta a golpes de arma branca no início da tarde desta sexta-feira, 25, no bairro da Cremação, em Belém. De acordo com o acionamento da Polícia Científica do Pará (PCP), o homem foi localizado na rua São Miguel, entre as travessas Três de Maio e Catorze de Abril. O 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM) informou que o suspeito de cometer o crime, que também não teve a identificação divulgada, foi preso no início da tarde e encaminhado à Seccional da Cremação. Ainda não se sabe o que pode ter ocasionado entre o suposto autor do crime e a vítima.

Peritos da PCP foram acionados e se deslocam até o endereço para realizar a análise e a remoção do corpo no local de crime. Exames necroscópicos devem ser realizados para entender como o caso ocorreu.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre a ocorrência para as polícias Civil (PC) e Militar (PM). O Grupo Liberal aguarda retorno.

Ajude a polícia com mais informações que possam ajuda na elucidação do caso

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.