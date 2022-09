Mulher é assassinada a tiros em bar de Altamira; outra funcionária ficou ferida

​Uma mulher identificada como Helen Cristina Moreira Pacheco, de 23 anos, foi assassinada a tiros na tarde desta terça-feira (27), dentro de um bar do município de Altamira, no sudoeste do Pará. Durante a ação criminosa, uma segunda mulher, ainda não identificada, ficou ferida. Dois homens em uma motocicleta chegaram no estabelecimento, localizado na rua Abel Figueiredo, bairro da Brasília, por volta de 14h. O suspeito que estava na garupa desceu e efetuou pelo menos cinco disparos contra as vítimas, que trabalhavam no estabelecimento. As informações são do site Confirma Notícia.

Helen Cristina morreu na hora. A outra mulher foi socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas, seu estado de saúde não foi divulgado. De acordo com a polícia, os atiradores usavam capacete no momento do crime, o que dificulta a identificação dos dois. Até o momento, ninguém foi preso e não há informações sobre o que pode ter motivado os crimes. A polícia faz​​ incursões na tentativa de localizar os suspeitos.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área do bar até a chegada da Polícia Civil. Em nota, a PC informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Altamira. Diligências estão sendo feitas para localizar os autores do crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas através do Disque Denúncia (181). O sigilo é garantido.