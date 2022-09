Mulher é assassinada a tiros dentro de bar de Altamira; outra funcionária ficou ferida

Uma mulher foi assassinada a tiros na tarde desta terça-feira (27) dentro de um bar de Altamira, no sudoeste do Pará. Dois homens numa motocicleta chegaram no estabelecimento, localizado na Rua Abel Figueiredo, no bairro Aparecida, por volta de 14h. O garupa desceu do veículo e efetuou pelo menos cinco disparos contra a vítima e uma outra mulher. Ambas trabalhavam no bar. Os nomes das vítimas não foram divulgados. As informações são do Confirma Notícia.

De acordo com a polícia, uma das mulheres morreu na hora enquanto outra ficou ferida e aguardando atendimento médico. A dupla de suspeitos utilizava capacete na hora do crime, o que dificultou a identificação deles. Eles fugiram logo depois. Até 17h, ninguém tinha sido preso ou esclarecido o motivo do crime.

VEJA MAIS

A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou o bar até a chegada da Polícia Civil (PC). A sobrevivente foi levada pelos militares até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Em nota, a PC informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Altamira e os suspeitos não foram capturados. “A Polícia Civil informa que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia de Homicídios do município de Altamira. Uma mulher foi morta e outra ficou ferida, após serem baleadas em um bar localizado na Rua Abel Figueiredo, bairro Brasília. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (27). Diligências estão sendo feitas para localizar os responsáveis pelo crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia, 181. O sigilo é garantido.

VEJA MAIS

A reportagem também solicitou detalhes sobre o caso para a PM e aguarda retorno.