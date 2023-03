MPF pede que acusado de desmatar 75 km² de florestas no Pará pague R$ 81,7 milhões em indenizações

Cleuberto José de Lima está sendo acusado de desmatar 75 quilômetros quadrados da floresta amazônica, no Pará. Por conta disso, o Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação, nesta quarta-feira (29), pedindo à Justiça que o condene a pagar R$ 81,7 milhões em indenizações por danos materiais e danos morais coletivos por crimes contra a flora. O processo de número "1001200-76.2023.4.01.3905" é julgado Justiça Federal em Redenção (PA).

Segundo a fiscalização ambiental, o desmatamento ilegal ocorreu na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu e na Unidade de Conservação Federal Estação Ecológica Terra do Meio, no sudeste paraense.

O desmatamento foi detectado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pela Força Nacional de Segurança Pública em março do ano passado, durante a Operação Guardiões do Bioma 2022.

As investigações apontaram que o acusado foi autuado nove vezes pelo Ibama e que os desmatamentos são feitos para que as áreas possam ser loteadas e vendidas.



Ao consultar o nome de Cleuberto no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), aparecem oito processos relacionados a ele, incluindo receptação e crimes do Sistema Nacional de Armas.