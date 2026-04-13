MPF pede apuração criminal de agressão com arma de choque contra homem em situação de rua em Belém

O Ministério Público Federal solicitou apuração criminal do caso envolvendo a agressão a um homem em situação de rua, ocorrida na manhã desta segunda-feira (13), em Belém. O episódio foi registrado nas proximidades de uma unidade do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), no bairro do Umarizal, e tem como principal suspeito um aluno da instituição.

A medida foi adotada após a repercussão de um vídeo nas redes sociais que mostra o momento em que o homem é surpreendido por trás e atingido com um choque elétrico. Diante do caso, o MPF abriu apuração por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) no Pará.

O procurador Sadi Machado determinou, como providências iniciais, a requisição de informações à instituição de ensino, com prazo de 48 horas, e o envio de representação ao Ministério Público do Estado do Pará para investigação criminal.

O caso também é investigado pela Polícia Civil do Pará. De acordo com a Polícia Militar do Pará, uma guarnição foi acionada para atender a ocorrência de lesão corporal e encontrou um tumulto no local, com pessoas revoltadas com a situação.