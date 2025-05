Mototaxista é julgado por tentativa de homicídio após desentendimento em Icoaraci

Foi julgado nesta terça-feira (29) o mototaxista Elinelson Cinha da Costa, acusado de tentar matar o também mototaxista Carlos Eduardo de Almeida Pereira, de 45 anos. O crime ocorreu na manhã do dia 13 de fevereiro de 2020, por volta das 7h30, na avenida Oito de Maio, no distrito de Icoaraci, em Belém. O júri popular foi realizado em uma faculdade particular, no bairro do Umarizal.

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por um desentendimento entre os dois profissionais, após a vítima supostamente ter passado à frente do acusado em uma corrida. Elinelson atacou Carlos Eduardo com dois golpes de faca de cozinha. A vítima sobreviveu.

Durante o julgamento, os jurados decidiram desclassificar a acusação de tentativa de homicídio para lesão corporal leve. A pena fixada foi de três meses de detenção. No entanto, o processo foi suspenso condicionalmente, com a imposição de que Elinelson compareça à secretaria da Vara de Execução Penal a cada três meses, pelo período de dois anos.