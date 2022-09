Motorista persegue e atropela assaltantes após ser roubado em Marabá

Jhonata Medeiros Silva e Ronilson Martins Aguiar foram presos na madrugada desta quarta-feira (28), após assaltarem um motorista na Folha 10, em Marabá. A Polícia Militar foi informada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop), por volta de 2h10, que um rapaz estaria contendo um suspeito de roubo em frente a um bar no Núcleo Nova Marabá e encaminhou uma guarnição para o local. As informações são do site Debate Carajás.

A vítima relatou aos militares que estava no interior de seu carro quando foi abordado por dois assaltantes em uma motocicleta Honda Biz. Um deles, o que estava na garupa, apontou uma arma e anunciou o assalto. A dupla arrancou um cordão de ouro que o rapaz levava no pescoço e também subtraiu a quantia de R$ 1.000, além de documentos pessoais.

O que os criminosos não contavam era que a vítima iria persegui-los de carro assim que tentassem fugir. Depois de seguir a dupla de perto, o condutor conseguiu bater na traseira da moto fazendo com que dois caíssem. Já no chão, eles ainda tentaram fugir, mas, apenas o carona teve sucesso. O comparsa que pilotava a moto foi contido pelo rapaz, que acionou a polícia.

Identificado como Jhonata Medeiros Silva, o assaltante foi conduzido algemado para a delegacia de Marabá. Ele negou ser comparsa de Ronilson, mas confirmou que conduzia a moto no momento do crime e também informou a polícia sobre o paradeiro do suspeito que fugiu. A PM fez buscas e conseguiu localizar o segundo assaltante na Folha 4, pilotando uma moto Honda Biz, de cor preta.

Ele apresentava escoriações pelo corpo devido à queda durante a perseguição de horas antes. Com ele foi encontrada uma arma com seis munições, além do cordão de ouro que havia sido roubado da vítima. Ronilson Aguiar confessou o crime e permitiu a entrada dos policiais em sua casa, onde foram encontrados dois celulares e uma pequena porção de maconha. O suspeito também afirmou ter roubado a moto que conduzia para fugir após o acidente subsequente ao primeiro assalto.

Devido às lesões, Ronilson Aguiar foi levado primeiro para o Hospital Municipal de Marabá e depois para a delegacia. Posteriormente, a vítima o reconheceu como um dos assaltantes.