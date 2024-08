Motorista morre preso às ferragens de carreta que tombou na BR-230, na Transamazônica

O motorista de uma carreta, identificado como Marcos Aurélio Araújo Sousa, morreu ao ficar preso às ferragens do veículo que tombou na rodovia BR-230, a Transamazônica. O acidente ocorreu na quinta-feira (29/08), em um trecho que fica entre os municípios de Altamira e Vitória do Xingu, sudoeste do Pará. A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente. Por meio de nota, a PC informou nesta sexta (30/8) que "perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações".

Conforme as informações locais, o acidente de trânsito ocorreu no Km 583, num trecho conhecido como ‘Ladeira da Cigana’. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a carreta tombada às margens da via onde há um barranco, na área cercada por árvores. O veículo, que estaria indo para Porto de Belo Monte Altamira, divisa para o município de Anapu, não transportava carga quando o acidente ocorreu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local, as análises iniciais apontam que o condutor teria acelerado o veículo para subir a ladeira. Porém, ele não teve tempo de reduzir para fazer a curva e tombou. Pessoas que estavam no local informaram que o condutor tentou frear, mas perdeu o controle da carreta.

Sobre o condutor do trator, a Polícia Civil informou à reportagem que ele "permaneceu no local e prestou socorro à vítima" e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Por este motivo, não houve prisão, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito, ainda conforme a PC.