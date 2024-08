Motociclista morre após colisão com carro em São Geraldo do Araguaia

O motociclista Rui Teodoro da Silva Júnior morreu após colidir com um veículo na noite da última terça-feira (27/08). O acidente fatal ocorreu por volta das 21h, no KM 121 da Rodovia BR-153 (Belém-Brasília), em São Geraldo do Araguaia, no município do sudeste do Pará. No trecho da rodovia em que houve o acidente, a ultrapassagem é proibida nos dois sentidos.

A Polícia Civil de São Geraldo do Araguaia informou que Rui Teodoro conduzia uma moto modelo Yamaha/XTZ250 Lander, no sentido São Domingos/São Geraldo do Araguaia, quando se chocou com o automóvel Renault Duster, conduzido por João Abel de Montreuil Moreira, que vinha na direção oposta.

No trecho há placas e sinalização que alertam para a proibição de ultrapassagens. Devido à força do impacto, a frente do veículo SUV ficou completamente destruída. O motociclista Rui Teodoro morreu no local antes da chegada dos socorristas.

A Polícia Civil abriu uma investigação para esclarecer os detalhes que levaram ao acidente. A rodovia BR-153 é conhecida como uma das principais vias de tráfego da região com histórico de graves acidentes.