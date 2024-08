Familiares de motociclista morto em colisão com carro incendeiam veículo em Barcarena

Um motociclista identificado como Elilson Queiroz, mais conhecido como ‘Gordo do Cupuaçu’ morreu ao se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (24/08), na Rodovia da Integração, em Barcarena, região Metropolitana de Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima teria sido atingida por um carro de passeio onde estavam um casal. O automóvel foi incendiado por familiares e amigos da vítima que ficaram indignados com o acidente.

Testemunhas relataram que a colisão ocorreu na chamada ‘curva do condomínio’, próximo do ramal do Massarapó. A vítima estaria trafegando pela área quando foi atingida pelo veículo de cor prata, que teria avançado a preferencial. Devido ao forte impacto, Elilson morreu na hora. Após a colisão, o veículo parou sobre uma área de mato. Testemunhas relataram que dentro do veículo estariam várias latinhas que seriam de bebidas alcoólicas. Porém, somente as autoridades policiais poderão esclarecer o que pode ter causado o acidente.

O motociclista morto era muito conhecido na área. Moradores informaram aos familiares de Elilson sobre o acidente. Um tumulto estava se formando no local do acidente devido populares tentarem agredir o casal que estava no carro. De acordo com os relatos, a Polícia Militar foi acionada e encaminhou o casal para a Unidade de Pronto Atendimento. No entanto, revoltados, os familiares e amigos do motociclista atearam fogo no carro envolvido na colisão. Uma equipe do Demutran estive no local para os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.