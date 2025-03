Motorista morre após grave acidente na rodovia BR-163, no sudoeste do Pará

O motorista Eliseu de Lima, de 42 anos, que conduzia um carro de passeio, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na rodovia BR-163, próximo ao distrito de Moraes Almeida, no sudoeste do Pará. O acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (03/03), quando a vítima colidiu com uma parede de pedra, que fica às margens da via.

O local onde aconteceu a colisão fica distante cerca de 100 km de Novo Progresso. Outros condutores que passavam pelo local acionaram a polícia para informar sobre o acidente. Segundo os relatos, a vítima estava sozinha no veículo quando tudo ocorreu. Conforme as informações colhidas nos documentos de Eliseu, ele era natural da cidade de Coronel Vivida, no Paraná.

Não há mais detalhes sobre as circunstâncias da colisão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro de passeio parado ao lado do muro de pedras, na via com pouca iluminação. A parte frontal do carro está destruída e há uma fita para realizar o isolamento e sinalização sobre o acidente. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Autoridades policiais e de trânsito foram acionadas e realizaram a coleta de informações para esclarecer as causas do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.